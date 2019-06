Pokémon GO: Community Day di Slakoth al via oggi 8 giugno, ecco cosa c'è da sapere

Allenatori di Pokémon GO, è arrivato il giorno del mese che tutti stavate aspettando! Oggi 8 giugno, dalle 15:00 alle 18:00, si svolgerà il Community Day di Slakoth.

Slakoth è un mostriciattolo di tipo normale che "ciondola in ozio per oltre 20 ore al giorno. Poiché si muove così poco, non ha bisogno di molto nutrimento. L'unico pasto giornaliero di questo Pokémon consiste in tre foglie fresche". Durante le ore programmate, gli Slakoth selvatici appariranno con maggior frequenza del solito, e i più fortunati tra voi avranno anche l'opportunità di imbattersi nella sua variante cromatica. Se riuscirete a far evolvere il mostriciattolo sornione in Vigoroth e poi in Slaking (entro un'ora dal termine del Community Day), quest'ultimo conoscerà la mossa esclusiva Corposcontro (Body Slam), di tipo normale e impossibile da imparare in altre circostante.

La caccia, com'è ormai consuetudine, sarà facilitata dalla presenza di un paio di bonus: la distanza della schiusa delle Uova sarà ridotta a un quarto, mentre le esche dureranno ben tre ore. Nel negozio, intanto, è già apparsa la Community Day Box, che al prezzo di 480 monete offre 30 Ultra Ball, 2 Super Incubatrici, 2 Incubatrici e un Modulo Esca.

Non ci resta che augurarvi buona fortuna! Cogliamo l'occasione per segnalarvi che è in corso la Settimana dell'Avventura, che proseguirà fino all'11 giugno, e che ha portato con sé le versioni cromatiche di Onix, Lileep e Anorith.