Pokémon GO Community Day, è il giorno di Slowpoke e Slowpoke di Galar: ora, bonus, mossa

Allenatori, è di nuovo quel momento del mese! Nella giornata di 18 febbraio 2023 si svolgerà un nuovo Community Day in Pokémon GO, scopriamo assieme tutti i dettagli sui protagonisti (stavolta sono due!), la mossa esclusiva, i bonus e tutto il resto!

Il nuovo Community Day di Pokémon GO si svolgerà dalle 14:00 alle 17:00 di oggi sabato 18 marzo e vedrà per protagonisti i Pokémon Ronfoni, ossia Slowpoke e Slowpoke di Galar. Le due creature appariranno più frequentemente allo stato selvatico, inoltre c'è una piccola possibilità che possiate avvistarli versione cromatica - per la variante di Galar sarà la prima volta in assoluto! Facendo evolvere i due Pokémon durante l'evento o fino a cinque ore dopo otterrete Slowbro, Slowbro di Galar, Slowking o Slowkingdi Galar capace di usare l'Attacco Caricato Surf (infligge 65 danni sia nelle Sfide Allenatore, sia in Palestre e Raid).

In genere, prima di poter evolvere Slowpoke di Galar in Slowbro di Galar, bisogna catturare 30 Pokémon di tipo Veleno durante le attività di esplorazione svolte con Slowpoke di Galar come compagno. Invece, solo per oggi e non oltre le 22:00, dovrete catturare 30 Pokémon di tipo Psico, sempre in compagnia di Slowpoke di Galar.

Che Community Dai sarebbe senza bonus? Nel corso delle ore programmate otterrete il triplo dei Punti Esperienza e il doppio delle Caramelle catturando i Pokémon, inoltre gli Allenatori di livello 31 o superiore avranno anche il doppio delle possibilità di ricevere caramelle L. I Moduli Esca e l'Aroma (ad esclusione dell'Aroma Avventura Giornaliera) dureranno tre ore, mentre a coloro che scatteranno delle foto è garantita una sorpresa. Verrà anche concessa di effettuare uno scambio speciale in più (massimo due nell'arco della giornata), con uno sconto del 50% sulla Polvere di Stelle. Potrete anche trovare degli sticker dedicati all'evento girando i dischi dei Pokéstop e aprendo i pacchi amicizia, oppure comprarli direttamente nel negozio.

Dopo il Community Day, dalle 17:00 alle 22:00, avrete la possibilità di partecipare ai raid speciali di livello quattro. Vincendo in uno di questi raid vedrete apparire più Slowpoke e Slowpoke di Galar vicino alla Palestra in cui avrete combattuto per 30 minuti. Le probabilità di avvistarli cromatici in queste circostanze saranno pari a quelle del Community Day, Potrete partecipare a questi raid solo utilizzando un biglietto raid e un biglietto sfida premium (i biglietti raid da remoto non sono validi).

Durante questa ricchissima giornata sono previste anche una Ricerca a Tempo (dalle 14:00 alle 22:00, con in palio fino a quattro Rocce di Re), una Ricerca sul Campo (tra le ricompense sono previste Rocce del Red, Polvere di Stelle, Ultra Ball e altro ancora) e una Storia di ricerca speciale chiamata Appunti di campo: piano pianissimo. Buona fortuna, Allenatori!