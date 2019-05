Pokémon GO, Community Day di Torchic al via oggi 19 maggio: tutti i dettagli

Il gran giorno è arrivato: oggi 19 maggio, dalle 15:00 alle 18:00, tutti gli allenatori di Pokémon GO potranno partecipare al Community Day di Torchic, il Pokémon Pulcino della regione di Hoenn.

Questa la sua descrizione nel Pokédex: "Torchic segue il proprio Allenatore ovunque, saltellandogli dietro con passo incerto. Questo Pokémon sputa fiammate roventi a 1000 °C, con sfere infuocate capaci di carbonizzare il nemico". Durante le ore programmate dell'evento, i Torchic appariranno allo stato selvatico con molta più frequenza del solito, fornendovi molte occasioni per catturarlo. I più fortunati tra voi potranno anche imbattersi nella variante cromatica. Se riuscirete a farlo evolvere in Combusken e poi in Blaziken entro un'ora dalla fine del Community Day, l'ultimo dei tre conoscerà la mossa esclusiva Incendio, un potente attacco caricato che normalmente non può essere imparato.

Com'è consuetudine, durante l'evento potrete beneficiare di una serie di bonus che vi aiuteranno nella caccia: quest'oggi i moduli esca dureranno per ben tre ore e la polvere di stelle alla cattura sarà triplicata! Nel negozio, intanto, è apparsa la Community Day Box con 30 Ultra Ball, 2 Super Incubatrici, 3 Uova Fortunate e 4 Pezzi Stella.

Recentemente, Pokémon GO ha accolto tante novità, tra cui mostriciattoli inediti e moduli esca aggiuntivi con i quali ottenere nuove evoluzioni. Eevee può ora evolversi in Glaceon e Leafeon!