Pokemon GO: il Community Day di Treecko si terrà questo weekend

Niantic Labs ha annunciato ufficialmente il nuovo Community Day di Pokemon GO: l'evento sarà incentrato su Treecko e si terrà sabato 23 marzo dalle 15:00 alle 18:00 (ora italiana), orario insolito per il nostro paese, con i precedenti Community Day che si sono tenuti in orario mattutino.

"Esci e corri a giocare nelle aree verdi della tua zona per il Community Day di Pokémon GO! Solo per alcune ore al mese potrai incontrare un Pokémon selvatico speciale. Se lo catturerai (o se otterrai lo stesso Pokémon tramite evoluzione) in questo frangente, il Pokémon in questione conoscerà una mossa precedentemente non disponibile per gli esemplari della stessa specie e potresti anche aggiudicarti alcuni bonus. Dimostra di essere un fiero membro della comunità di Pokémon GO e stringi tante nuove amicizie! Ricorda: le MT attacco veloce e le MT attacco caricato non garantiranno mosse esclusive durante il Community Day. Per assicurarti le mosse esclusive, dovrai catturare il Pokémon speciale oppure ottenerlo tramite evoluzione durante le ore programmate per il Community Day."

Durante il Community Day di Treecko gli allenatori avranno un bonus esche di tre ore, distanza schiusa delle uova ridotta a 1/4 e la mossa esclusiva Radicalbero. Da oggi sono inoltre disponibili anche nuovi Pokemon Shiny come parte dell'evento Equinozio di Primavera, attivo fino al 27 marzo.