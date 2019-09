Pokémon GO, Community Day di Turtwig al via oggi 15 settembre: tutti i dettagli

Allenatori, preparatevi! Dalle 11:00 alle 14:00 di oggi 15 settembre si svolgerà un nuovo Community Day in Pokémon GO interamente dedicato a Turtwig, mostro di tipo Erba di quarta generazione proveniente dalla regione di Sinnoh.

"Fa la fotosintesi su tutto il corpo esponendosi ai raggi solari. La sua corazza è fatta di terra compatta", si legge nel Pokédex in merito al simpatico mostro. Durante le ore programmate, i Turtwig appariranno allo stato selvatico con molta più frequenza del normale. I più fortunati tra voi potranno anche imbattersi nella sua forma cromatica (shiny), che presenta una colorazione azzurra piuttosto che verde. Inoltre, se entro un'ora dal termine dell'evento riuscirete a farlo evolvere in Grotle e poi Torterra, quest'ultimo conoscerà la mossa esclusiva Radicalbero, altrimenti impossibile da imparare in altro modo.

Come al solito, potrete fare affidamento su due ghiotti bonus. Durante le ore programmate la Polvere di Stelle alla cattura risulterà triplicata, mentre le esche avranno una durata estese di 3 ore. Nel negozio di gioco ha inoltre fatto la sua comparsa il Pacco Speciale del Community Day, che al prezzo di 480 monete offre 30 Ultra Ball, una Super Incubatrice, due Raid Pass Premium e un Pezzo Stella.

Prima di lasciarvi ai preparativi per il Community Day, che si svolgerà dalle 11:00 alle 14:00 di oggi 15 settembre, segnaliamo che i data miner hanno scovato nei file di configurazione del gioco statistiche e mosse dei Pokémon di quinta generazione in arrivo in Pokémon GO!