Pokemon GO Compagni d'Avventura: come aumentare l'amicizia, ottenere bonus e souvenir

Come promesso da Niantic, la nuova modalità Compagni d'Avventura di Pokemon GO è finalmente disponibile per alcuni allenatori. In questa mini-guida vi spiegheremo come funziona, e come è possibile accrescere il legame di amicizia con i vostri Pokemon per ottenere bonus e souvenir nel gioco.

Con la modalità Compagni d'Avventura i Pokemon compagni di Pokemon GO seguiranno visibilmente l'allenatore sullo schermo, come già visto in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee su Nintendo Switch.

Sarà inoltre possibile interagire con il Pokemon compagno in diversi modi, così da aumentare il grado di amicizia con lui e ottenere diversi bonus in-game. Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sulla modalità Compagni d'Avventura di Pokemon GO.

Come avviare la modalità Compagni d'Avventura

Per dare il via alla modalità Compagni d'Avventura vi basta alimentare il vostro Pokemon compagno con delle bacche. Così facendo aumenterete il vostro livello di amicizia con lui in Buon compagno, rendendo il Pokemon visibile sulla mappa dietro di voi.

Come interagire con i Pokemon in Compagni d'Avventura

Per interagire con il vostro compagno, prima di tutto assicuratevi di aver attivato AR+ nelle impostazioni. Dopodiché andate sulla nuova pagina del profilo del compagno e toccate "Gioca!". Potrete anche dargli da mangiare, offrendogli per esempio uno snack veloce.

Ogni Pokemon ha le sue stranezze e i suoi modi di esprimersi. Prestate attenzione ai vostri compagni mentre esplorate il mondo di gioco, e potrete notare movimenti ed espressioni diverse che li distingueranno dagli altri.

Oltre a nutrire il Pokemon compagno, sarà possibile giocare con lui. Guardate cosa fa quando interagite con il Pokemon nella modalità AR+: ogni creatura reagirà in maniera differente!

Bonus, souvenir e ricompense della modalità Compagni d'avventura

Interagendo con il vostro Pokemon compagno farete aumentare il grado di amicizia con lui, con la possibilità di ottenere diversi vantaggi nel gioco. Di seguito elenchiamo i gradi di amicizia che è possibile raggiungere nel gioco:

Buon compagno : il vostro compagno può raggiungervi sulla mappa! Potrete anche vedere come si sente sulla sua pagina del profilo.

: il vostro compagno può raggiungervi sulla mappa! Potrete anche vedere come si sente sulla sua pagina del profilo. Grande compagno : avete difficoltà nel catturare un Pokemon? Il vostro compagno può aiutarvi negli incontri con le altre creature! Può anche portare degli oggetti che vi saranno di aiuto nel viaggio in Pokemon GO.

: avete difficoltà nel catturare un Pokemon? Il vostro compagno può aiutarvi negli incontri con le altre creature! Può anche portare degli oggetti che vi saranno di aiuto nel viaggio in Pokemon GO. Compagno per la pelle : il vostro compagno vi aiuterà a esplorare il mondo intorno a voi facendovi conoscere posti interessanti nelle vicinanze! Vi porterà anche dei souvenir, che potete controllare nella pagina del profilo del vostro compagno.

: il vostro compagno vi aiuterà a esplorare il mondo intorno a voi facendovi conoscere posti interessanti nelle vicinanze! Vi porterà anche dei souvenir, che potete controllare nella pagina del profilo del vostro compagno. Miglior compagno: diventate migliori amici e il vostro compagno sfoggerà il fiocco di Miglior compagno da mostrare a chiunque vi si trovi vicino! I Pokemon che hanno raggiunto il livello Miglior compagno possono ottenere potenziamenti PL nelle lotte finché sono selezionati come vostri Pokémon compagno.

Come aumentare il grado di amicizia in Compagni d'Avventura

Aumenterete il legame d'amicizia con il vostro compagno guadagnando affetto. L'affetto viene misurato in cuori che potrete ottenere svolgendo le seguenti attività con il vostro compagno:

Camminare insieme dà fino a 3 Cuori . Dovrete percorrere 2 km per ogni cuore. Sostituire il vostro amico ripristinerà qualsiasi progresso fatto fino al cuore successivo, ma non ripristinerà i progressi nel guadagnare le Caramelle.

. Dovrete percorrere 2 km per ogni cuore. Sostituire il vostro amico ripristinerà qualsiasi progresso fatto fino al cuore successivo, ma non ripristinerà i progressi nel guadagnare le Caramelle. Alimentare il vostro compagno con le bacche può dare fino a 3 Cuori . Il vostro amico deve essere a digiuno e mangiare tre bacche per ottenere cuore. Avrete dunque bisogno di 9 bacche al giorno per ottenere tutti e 3 i cuori.

. Il vostro amico deve essere a digiuno e mangiare tre bacche per ottenere cuore. Avrete dunque bisogno di 9 bacche al giorno per ottenere tutti e 3 i cuori. Giocare insieme al compagno vi darà 1 Cuore. Vi basta toccare il Pokemon in modalità AR e accarezzarlo con il dito per alcuni secondi fino a quando non lo vedrete girare e saltellare dalla gioia.

Vi basta toccare il Pokemon in modalità AR e accarezzarlo con il dito per alcuni secondi fino a quando non lo vedrete girare e saltellare dalla gioia. Combattere insieme al vostro compagno vi darà 1 Cuore . Verranno conteggiate le lotte in Palestra, nei Raid, contro il Team GO Rocket o le Battaglie Allenatore. L'importante è che il vostro amico sia un membro del team! L'allenamento con i Leader conta anche come Battaglia Allenatore.

. Verranno conteggiate le lotte in Palestra, nei Raid, contro il Team GO Rocket o le Battaglie Allenatore. L'importante è che il vostro amico sia un membro del team! L'allenamento con i Leader conta anche come Battaglia Allenatore. Scattare una foto al vostro compagno vi ricompenserà con 1 Cuore .

. Visitare un nuovo posto con il vostro compagno vi ricompenserà con 1 Cuore. Vi basterà visitare un nuovo PokéStop o una palestra che non avete mai visitato in precedenza.

Quando raggiungerete il livello di umore più alto (Entusiasta) potrete sbloccare i seguenti vantaggi:

La distanza impiegata dal vostro compagno per trovare le caramelle sarà dimezzata.

Il numero di cuori guadagnati verrà raddoppiato.

Gli Allenatori otterranno cuori bonus!

Con la pagina del profilo del vostro compagno aggiornata potrete vedere i suoi progressi nella ricerca delle caramelle, il suo umore, una classifica di attività giornaliere che potete fare insieme per guadagnare affetto e il suo livello. Potrete anche vedere la storia di altri Pokémon che sono stati vostri compagni e le avventure che avete condiviso.

Ricordiamo che il rollout di Compagni d'Avventura è iniziato da poco, e che al momento la modalità è disponibile solo per gli allenatori di Pokemon GO dal livello 30 in su. Come annunciato da Niantic, nel corso del 2020 la modalità Compagni d'Avventura verrà estesa a tutti i giocatori.