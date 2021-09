Pokémon GO compie 5 anni: Niantic festeggia con un video tributo ai fan

Tempo di festeggiamenti in casa Niantic: il suo Pokémon GO ha infatti compiuto 5 anni. Sebbene l'anniversario sia caduto ufficialmente lo scorso luglio (in quel mese del 2016 l'app faceva la sua comparsa negli Stati Uniti e in Europa), la compagnia continua a celebrare ancora adesso l'importante traguardo.

Da cinque anni i fan vanno a caccia di Pokémon nella vita reale, utilizzando il celebre gioco in realtà aumentata per trovare quanti più mostriciattoli tascabili in giro per le vie e i quartieri delle proprie città alla ricerca di nuove creature da catturare esattamente come si farebbe in un qualunque gioco della serie principale. Un un video celebrativo intitolato "Adventure Goes On", gli sviluppatori mostrano i grandi progressi compiuti nel corso del tempo, dalla grande attenzione mainstream subito ricevuta al debutto alle reazione entusiaste degli appassionati per gli ultimi Pokémon catturati, per poi arrivare a grandi eventi e campionati internazionali.

"Negli scorsi cinque anni ci sono state tante avventure ed altrettanti allenatori con i loro Pokémon, le scoperte che hanno fatto sono state sconfinate", si legge nel post di Niantic pubblicato sul sito ufficiale di Pokémon GO, che prosegue: "Speriamo che questo tributo riporti alcuni profondi ricordi della vostra esperienza come allenatori di Pokémon. Non importa dove le vostre avventura vi hanno portato, siamo tutti connessi attraverso il mondo di Pokémon GO".

Recentemente Pokémon GO ha festeggiato la Fashion Week mettendo a disposizione nuovi Pokémon da catturare. Nel frattempo, dopo aver ascoltato le lamentele dei giocatori, Niantic cambierà la sua comunicazione relativa a Pokémon GO.