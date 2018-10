Pokémon GO: i compiti di ottobre sono dedicati a Suicune e ai mostriciattoli di tipo Acqua

Niantic ha annunciato che i compiti di ricerca sul campo del mese di ottobre sono ora disponibili in Pokémon GO. I protagonisti indiscussi di questo mese sono i mostriciattoli di tipo Acqua!

Gli allenatori che riusciranno a completare una scoperta straordinaria, inoltre, potranno incontrare Suicune, conosciuto come il Pokémon Aurora. Si tratta di un'occasione unica, poiché non è possibile imbattersi in Suicune allo stato selvatico in giro per la città. Le sorprese non finiscono qui, poiché coloro che saranno in grado di completare una determinata ricerca sul campo, avranno l'opportunità di catturare uno Spinda con un particolare motivo maculato.

Per fare una scoperta straordinaria è necessario raccogliere sette timbri ottenibili con il completamento delle missioni di ricerca sul campo, e che è possibile ottenere al massimo un timbro al giorno.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete tempo fino al 7 ottobre per trovare i Pokémon regionali di prima generazione Farfetch’d, Kangaskhan, Mr. Mime e Tauros nelle uova da 7 Km. Il prossimo Community Day, invece, si svolgerà dalle 11:00 alle 14:00 di domenica 21 ottobre e sarà dedicato al Pokémon di tipo Acciaio/Psico Beldum.