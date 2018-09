Pokémon GO: i compiti di settembre sono disponibili; sbloccati i bonus della sfida globale

Pronti per un ardente settembre? 🔥 I compiti di ricerca sul campo per catturare il Pokémon Leggenda di tipo Fuco Entei sono ora live! pic.twitter.com/pHXXYJ6dHW

Aggiornamento #GlobalChallenge: In Europa, Medio Oriente, Africa e India sono stati sbloccati i bonus globali Pezzi Stella della durata di 1 ora! Allenatore, grazie per aver aiutato il Professor Willow e per aver completato 5 milioni di compiti di ricerca! pic.twitter.com/tBvYLUbdPb