Pokemon GO: con Cresselia inizia una nuova ondata di raid

Niantic Labs ha annunciato una nuova serie di Raid di Pokemon GO, si parte con Cresselia, Pokemon di tipo Psico che sarà disponibile fino al 18 dicembre come parte dell'evento "Anno dei Pokemon Leggendari".

"Allenatori, l’anno dedicato ai Pokémon leggendari sta per terminare e per celebrare l’evento potrai assistere all’apparizione di un Pokémon leggendario originario della regione di Sinnoh. Il Pokémon leggendario di tipo Psico Cresselia, infatti, si farà vivo nei raid fino al 18 dicembre 2018 Non perdere l’occasione di catturare questo Pokémon leggendario prima che se ne ritorni al suo altare! Ricorda di essere sempre prudente e buon divertimento!"

Da citare anche l'apparizione di Meltan, il Pokemon misterioso ha iniziato a fare la sua comparsa con l'arrivo di Pokemon Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee per Nintendo Switch. Sapevate che è anche possibile collegare Poke Ball Plus a Pokemon GO per ottenere bonus e aumentare le possibilità di cattura di alcuni mostri?