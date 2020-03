Pokémon GO conquista anche Miyamoto: il padre di Super Mario è un appassionato

Nel suo numero più recente, il noto magazine nipponico Famitsu ha dedicato a Shigeru Miyamoto un ampio coverage, comprensivo di un'intervista decisamente interessante al leggendario creatore di Super Mario.

Il coverage ha visto il game designer Nintendo discutere di una variegata molteplicità di tematiche, tra le quali anche i videogiochi che è solito apprezzare. Nel discutere di questo argomento, Miyamoto ha ammesso di essere rimasto fortemente sorpreso dalla sua reazione a Pokémon GO. Il gioco mobile sviluppato da Niantic e dedicato alle celebri creature Game Freak ha infatti finito per conquistarlo. In particolare, il padre di Super Mario è rimasto sorpreso dalla sua capacità di spingere le persone a condividere una stessa passione. Lui stesso, racconta, non solo ci ha giocato in compagnia dei membri della sua famiglia, ma anche con altri residenti del suo stesso quartiere, con i quali si è ritrovato a passeggiare giocando a Pokémon GO.



Nel corso della medesima intervista concessa a Famitsu, l'iconico veterano dell'industria ha avuto modo di discorrere anche di altre tematiche, tra le quali possiamo citare alcune riflessioni sulla politica di Nintendo nei confronti della pubblicazione di gameplay di giochi Nintendo da parte del pubblico. Miyamoto ha inoltre commentato la sua nomina a Person of Cultural Merit in Giappone.