Pokemon GO continua a fare numeri da record nonostante il Coronavirus

In questo periodo di post-quarantena da Coronavirus non si ferma il successo di Pokémon GO, che dopo aver registrato incassi da record nello scorso mese di marzo vanta ora i migliori incassi di sempre nei primi sei mesi di un anno.

Sebbene infatti il gioco abbia ormai quattro anni, gli ultimi mesi hanno permesso al titolo Niantic Labs di incassare cifre da record, così da stabilire che i primi mesi del 2020 siano stati i migliori di sempre per il gioco. Parliamo di guadagni pari a 445 milioni di dollari in soli sei mesi, i quali vanno a contribuire al totale di 3,6 miliardi di dollari accumulati dal debutto del gioco ad oggi. Insomma, proprio come un buon vino il titolo gratuito per smartphone Apple e Android continua a migliorare col tempo, attirando così nuovi utenti disposti a spendere in microtransazioni. A contribuire al successo sono anche gli ultimi aggiornamenti, i quali hanno migliorato sensibilmente l'accessibilità al gioco e hanno permesso a qualsiasi giocatore di divertirsi senza muoversi dalla propria cameretta, trasformando così il titolo in un passatempo perfetto durante la quarantena.

In attesa di scoprire come andranno le cose nei prossimi mesi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere gratis un Flying Pikachu in Pokémon GO. Avete già dato un'occhiata al trailer del Pokémon GO Fest diretto dal regista di Star Wars e Knives Out?