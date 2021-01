Pokemon GO: conto alla rovescia tour di Kanto e protagonista del Community Day di febbraio

Tempo di novità per Pokemon GO: Niantic Labs ha annunciato il Pokemon protagonista del Community Day di febbraio ed ha svelato i primi dettagli sul conto alla rovescia per il Tour di Kanto, con una tappa dedicata alla regione di Hoenn.

Pokemon GO Conto alla rovescia tour di Kanto

Siamo entusiasti di annunciare che la prossima regione protagonista dei nostri festeggiamenti per il conto alla rovescia che precede il Tour di Pokémon GO di Kanto sarà Hoenn! L'evento si terrà dalle 10:00 di martedì 19 gennaio e fino alle 20:00 del 24 gennaio, in questa occasione Treecko, Torchic, Mudkip, Taillow, Loudred, Nosepass, Aron, Meditite, Roselia, Carvanha, Numel, Baltoy e molti altri appariranno più frequentemente allo stato selvatico. Se siete fortunati, potreste incontrare un Aron cromatico.

Pokemon GO: Community Day di febbraio

Sapevate che l'odore dei fiori di Roselia è più gradevole quanto migliore è la sua salute? Si dice che il profumo rilassi profondamente le persone. Il Community Day di febbraio sarà sicuramente rilassante dal momento che Roselia sarà il Pokémon protagonista! In programma dalle 11:00 alle 17.00 di domenica 7 febbraio.

Nel 2021 Pokemon GO si appresta a festeggiare il suo quinto compleanno e Niantic Labs ha in programma una serie di eventi con tante novità, maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.