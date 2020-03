Pokemon GO e Coronavirus: bonus estesi oltre il 19 marzo

Il Coronavirus sta ovviamente modificando le attività di Pokemon GO, con Niantic Labs costretta ad annullare eventi e raid speciali per evitare che gruppi di persone possano radunarsi, secondo le direttive nazionali e internazionali.

Per l'occasione gli sviluppatori hanno annunciato che i bonus verranno estesi oltre il 19 marzo, sperando così di poter allietare gli allenatori in questo momento particolarmente delicato per il nostro paese e per il mondo intero.

Bonus Pokemon GO

Incenso a metà prezzo con efficacia raddoppiata

Sblocchi gratuiti della Lega Lotte GO, con maggiori possibilità di incontrare Pokémon rari, leggendari o misteriosi

Inoltre Niantic comunica che i raid con Darkrai e Giratina Forma Alterata verranno recuperati in Italia in un secondo momento. Inoltre, sono state annunciate le seguenti modifiche.

Offerta una tantum di 30 unità di Aroma per 1 Pokémoneta. Aroma avrà inoltre la durata di un'ora

Distanza per la schiusa dimezzata se le Uova si trovano nelle Incubatrici Uova durante questo periodo

I Pokéstop rilasceranno i pacchi amicizia con maggiore frequenza

Gli habitat dei Pokémon aumenteranno e i Pokémon selvatici appariranno con maggiore frequenza

Si tratta di una serie di novità implementate per permettere agli allenatori di poter continuare a giocare con Pokemon GO durante il Coronavirus, evitando di uscire di casa e spostarsi in strada.