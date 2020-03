Pokemon GO e Coronavirus: come giocare da casa senza uscire

Dopo aver modificato il calendario delle attività di marzo di Pokemon GO a causa dell'emergenza Coronavirus, Niantic Labs ha pubblicato un nuovo aggiornamento che permette di giocare al suo titolo mobile anche da casa. Vediamo come funziona.

L'emergenza Covid-19 ha spinto Niantic Labs a pubblicare un aggiornamento che consente di giocare a Pokemon GO da casa, senza la necessità di allontanarsi dalla propria abitazione. Ciò è stato reso possibile a una serie di bonus di cui tutti gli allenatori possono beneficiare, grazie ai quali si può partecipare alle varie attività del gioco senza il bisogno di macinare passi fuori casa.

Nello specifico, scaricando gli ultimi aggiornamenti di Pokemon GO beneficerete dei seguenti bonus:

Gli habitat dei Pokemon aumenteranno e i Pokemon selvatici appariranno con maggior frequenza.

Dimezzato il tempo di schiusura delle Uova se si trovano nelle incubatrici.

Aumentato il numero di pacchi amicizia ottenibili girando i Pokestop.

I giocatori possono accedere agli scontri PvP della Lega Lotte GO senza percorrere i chilometri necessari.

Disponibile il Pacco Inverno al costo simbolico di 1 Pokemoneta. È acquistabile una sola volta e offrirà 30 unità di Aromi.

Raddoppiata l'efficacia dell'Incenso, dimezzato anche il suo prezzo.

Raddoppiata la durata degli Aromi, dimezzato il loro prezzo.

Come potete vedere, grazie a questi bonus sarà possibile giocare a Pokemon GO senza allontanarsi da casa, limitandosi a stare nei dintorni. Per incentivare ulteriormente gli allenatori a giocare in questo periodo, ricordiamo che Niantic Labs ha esteso questi bonus oltre il 19 marzo.

Sfrutterete l'occasione per continuare a giocare a Pokemon GO anche in questo periodo in cui gli italiani (e molte altre persone sparse per il mondo) sono impossibilitate ad allontanarsi da casa? Fatecelo sapere nei commenti.