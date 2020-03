Pokémon GO e Coronavirus: gli eventi in Italia, Giappone e Corea soggetti a variazioni

I vertici di Niantic Labs hanno recentemente presentato un ricchissimo calendario di aventi speciali di marzo in Pokémon GO, tuttavia alcune modifiche sembrano essere in arrivo.

La software house ha infatti aggiornato il comunicato dedicato all'annuncio delle iniziative, sottolineando che in alcuni Paesi queste ultime potrebbero subire delle modifiche. Le aree geografiche corrispondono a Giappone, Corea del Sud ed Italia. La notizia, infatti, è stata prontamente rilanciata dall'account Twitter ufficiale italiano di Pokémon GO.



Come potete infatti direttamente nel cinguettio in calce a questa news, questo è quanto è stato comunicato: "Gli eventi in-game di marzo possono variare in Italia fino a nuovo avviso. I giocatori in queste aree possono rimanere sintonizzati sui nostri canali per aggiornamenti". Non viene fatto diretto riferimento alle motivazioni di questa decisione, ma pare ragionevole supporre, vista la selezione geografica effettuata, che Niantic Labs stia monitorando la situazione in virtù della problematica Coronavirus.



In attesa di eventuali ulteriori comunicazione, segnaliamo che proprio recentemente diversi eventi di Pokémon sono stati cancellati in Giappone. Si tratta di iniziative per lo più previste presso diverse struttura come Pokémon Store e Pokémon Center, che sono state ufficialmente rimosse dal calendario eventi in seguito ad una decisione di The Pokémon Company.