Pokémon GO, Coronavirus e Italia: aggiornamenti sugli aventi speciali di marzo

Come ormai noto, a causa delle problematiche sollevate dalla diffusione del Coronavirus, diversi eventi speciali di Pokémon GO previsti per il mese di marzo sono stati sospesi.

Ora, il team di sviluppo ha voluto indirizzare un messaggio a tutti gli Allenatori di Pokémon presenti in Italia. Sperando che "Pokémon GO possa continuare a portare piccoli momenti di gioia alle attività quotidiane", Niantic ha deciso si estendere ed ampliare alcuni bonus all'interno del titolo mobile. In particolare, fino al 19 marzo, i giocatori potranno usufruire di una doppia efficacia per gli Incensi e dello sblocco gratuito di Lega Lotte GO, con la possibilità di imbattersi in Pokémon rari, Leggendari o Mitici.



A ciò si aggiunge l'impegno della software house ad organizzare in Italia eventi Raid dedicati a Darkrai e alla forma alterata di Giratina nel prossimo futuro. Ulteriori aggiornamenti sulle attività che si svolgeranno in-game nel corso del mese di marzo, Niantic promette una pronta diffusione di tutte le informazioni necessarie a breve.



In attesa di maggiori dettagli, segnaliamo che il team di sviluppo ha recentemente pubblicato il teaser per un nuovo Pokémon mitico in arrivo all'interno di Pokémon GO. In particolare, i canali social del gioco hanno pubblicato l'immagine di due misteriose impronte impresse nella roccia.