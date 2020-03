Pokemon GO e Coronavirus: ecco tutte le novità di arrivo per giocare restando a casa

Dopo aver modificato gli eventi di Pokemon GO per colpa del Coronavirus, gli sviluppatori di Niantic Labs lanciano una nuova serie di iniziative per consentire ai fan del kolossal mobile in realtà aumentata di continuare a giocare restando a casa.

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di Pokemon GO, la software house californiana aderisce alla campagna internazionale "Io Resto a Casa" e decide di riorganizzare tutti gli eventi e le attività ingame del gioco mobile per incentivare gli utenti a rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale.

Le modifiche operate da Niantic Labs sono molteplici e riguardano ogni aspetto dell'opera. La Sincroavventura, ad esempio, terrà traccia delle attività casalinghe compiute dai fan come la pulizia della propria stanza o la corsa sul posto effettuata su di un tapis roulant.

Parallelamente a queste modifiche, gli autori californiani promettono di migliorare le funzionalità social per dare modo ai giocatori di rimanere in contatto con i propri amici standosene comodamente in casa. Nel novero di questi interventi rientreranno anche degli eventi speciali che permetteranno agli appassionati di rivivere i momenti più belli trascorsi all'aria aperta, fino a quando non sarà possibile rivisitarli nuovamente.

Sempre sotto il profilo strettamente ludico, Niantic Labs promette poi di reimmaginare gli Eventi Live attraverso una modalità completamente nuova che verrà illustrata entro breve, e alla quale poter immergersi in Pokemon GO senza lasciare la propria abitazione nell'attesa che giunta finalmente al termine l'emergenza legata alla pandemia da virus COVID-19.