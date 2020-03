Pokémon GO contro il Coronavirus: ora è più facile giocare stando in casa

L'emergenza Coronavirus ha spinto Niantic a modificare il calendario degli eventi di Pokémon GO, un titolo che per sua stessa natura spinge i giocatori a spostarsi di casa, riunirsi in gruppi e percorrere grandi distanze.

Per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di incentivare il gioco in casa applicando alcune modifiche temporanee che saranno valide fino al 19 marzo. Tanto per cominciare, oltre ad essere acquistabile a metà prezzo, l'Incenso ha anche efficacia raddoppiata. Inoltre, sono previsti sblocchi gratuiti della Lega Lotte GO (normalmente è necessario percorrere un certo quantitativo di chilometri), con maggiori possibilità di incontrare Pokémon rari, leggendari o misteriosi.

In aggiunta a ciò, sono attive anche le seguenti modifiche (fino a nuovo ordine):

Offerta una tantum di 30 unità di Aroma per 1 Pokémoneta. Aroma avrà inoltre la durata di un'ora;

Distanza per la schiusa dimezzata se le Uova si trovano nelle Incubatrici Uova durante questo periodo;

I Pokéstop rilasceranno i pacchi amicizia con maggiore frequenza;

Gli habitat dei Pokémon aumenteranno e i Pokémon selvatici appariranno con maggiore frequenza.

Niantic promette inoltre che cercherà di recuperare i raid con Darkrai e Giratina in forma Alterata in Italia in un secondo momento. Gli eventi dedicati a Cobalion e Lugia, invece, sono stati stati estesi.