Pokemon GO e Coronavirus: Ultra Ball e Baccananas in regalo con una sola Pokemoneta

Niantic Labs ha annunciato una nuova offerta di Pokemon GO per invogliare i giocatori a stare a casa e non uscire durante questo periodo altamente delicato, con l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza Coronavirus ed evitare ulteriormente il diffondersi del contagio.

Da oggi e fino al 13 aprile gli allenatori possono acquistare un pacchetto contenente 20 Ultra Ball e 15 Baccananas al prezzo simbolico di una Pokemoneta, davvero un regalo da non perdere, ottima occasione per fare scorta di Pokeball Ultra e di Baccananas a costo quasi azzerato.

Gli sviluppatori hanno annunciato anche le attività di primavera di Pokemon GO tra cui l'evento Ora del Pokemon in primo piano con quattro appuntamenti previsti per il mese di aprile dopo la sospensione di marzo. Ricordiamo che Niantic ha modificato pesantemente Pokemon GO per giocare a casa, il gioco è ora fruibile senza la necessità di abbandonare la propria abitazione, con la possibilità di catturare nuovi Pokemon e godere di speciali bonus.

Niantic fa sapere che presto annuncerà anche le date dei prossimi Pokemon Fest dal vivo, attualmente il team sta cercando di capire se ci sarà modo di organizzare questi eventi tra la primavera e l'estate, allo stato attuale ovviamente i festival sono spesi in tutto il mondo, se la situazione migliorerà assisteremo certamente ad una ripresa delle regolari attività legate a Pokemon GO.