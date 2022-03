Pokémon GO: Cottonee, Fomantis e Tapu Lele protagonisti dell'evento Giungla Ombrosa

Allenatori, preparatevi! La prossima settimana si svolgerà il nuovo evento Giungla Ombrosa in Pokémon GO, che porterà con sé nuove creature e tante attività da affrontare. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

L'evento Giungla Ombrosa si svolgerà dalle 10:00 di martedì 22 marzo alle 20:00 di martedì 29 marzo. Durante i giorni programmati faranno il loro debutto in Pokémon GO:

Fomantis , il Pokémon Mantiderba

, il Pokémon Mantiderba Lurantis , Pokémon Mantifiore (si evolve da Fomantis)

, Pokémon Mantifiore (si evolve da Fomantis) Tapu Lele, il Pokémon protettore dell'isola di Akala

Per l'occasione, verrà messa a disposizione la seconda storia di ricerca speciale della stagione di Alola (qui maggiori dettagli), e una ricerca a tempo incentrata sulla cattura dei Pokémon di tipo Erba e sull'esplorazione dell'area circostante (in palio ci sono alcuni oggetti e la possibilità di incontrare Pokémon dell'evento come Fomantis).

Incontri in natura

Metapod

Paras*

Exeggcute*

Hoothoot*

Sudowoodo*

Fomantis

Ferroseed*

Pinsir* (più raro)

Cottonee* (più raro)

Raid

1 stella

Bellsprout*

Tangela*

Sewaddle

Cottonee*

3 stelle

Butterfree

Vileplume

Parasect

Exeggutor

5 stelle

Tapu Lele

Megaraid

MegaCharizard Y*

Incontri dell'attività di ricerca sul campo

Ecco quali Pokémon potrete incontrare una volta completate le attività di ricerca sul campo:

Caterpie*

Exeggcute*

Sunkern*

Wurmple*

Seedot*

Cottonee*

Ferroseed*

Fomantis

Paras* (più raro)

Parasect (più raro)

*L'asterisco indica i Pokémon che possono essere trovati in versione Cromatica con tanta fortuna.

Dalle 10:00 di sabato 26 marzo alle 20:00 di domenica 27 marzo si svolgerà invece il weekend di incontri nei parchi per l'evento Giungla Ombrosa: durante le ore programmate Cottonee apparirà più frequentemente nei parchi. Inoltre, per la prima volta in Pokémon GO, con un po' di fortuna potreste incontrarne uno cromatico.

Ne approfittiamo per ricordarvi che il Festival dei Colori di Pokémon GO, che ha per protagonista Oricorio, proseguirà fino alle 20:00 domani 20 marzo.