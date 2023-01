Pokémon GO e la creatività dei fan: ai PokéStop spuntano peluche da 'catturare'

Per ingannare l'attesa per l'inizio dell'evento Fantasia Scintillante di Pokémon GO, un creativo Allenatore ha deciso di ideare una simpatica caccia al tesoro dedicata alla community di appassionati del titolo mobile.

Attivo su Reddit come page113, l'utente ha infatti deciso di disseminare presso alcuni PokéStop una serie di Pokémon peluche. Realizzati artigianalmente in famiglia tramite uncinetto, gli amigurumi sono stati depositati in prossimità dei punti d'interesse frequentati quotidianamente dai giocatori di Pokémon GO. Per facilitare i ritrovamenti, il giocatore ha poi pubblicato alcuni indizi su di un server Discord dedicato al gioco Niantic.

Le tenere creazioni, che potete visionare nelle immagini in calce, sono state accompagnate da brevi lettere, tramite le quali si spiegava l'iniziativa ai fortunati Allenatori che hanno effettuato il ritrovamento. Un'iniziativa davvero simpatica, anche in virtù dell'elevata qualità delle creazioni all'uncinetto, tra le quali spicca una riproduzione di Pikachu. Il post condiviso su Reddit dall'autore della caccia al tesoro ha ben presto attirato l'attenzione di altri frequentatori di Pokémon GO, che hanno condiviso sul forum dettagli e racconti relativi a iniziative simili.

Dopo il Community Day Classico di Larvitar di Pokémon GO, prosegue il fitto calendario di appuntamenti in programma per il nuovo anno all'interno del gioco in Realtà Aumentata sviluppato da Niantic.