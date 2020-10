Pokémon GO: creature di Galar per celebrare il lancio di Terre Innevate della Corona

Per celebrare il lancio di Terre Innevate della Corona, seconda espansione di Pokémon Spada e Scudo, Niantic ha dato il via ad un nuovo evento in Pokémon GO, durante il quale alcuni Pokémon originariamente scoperti nella regione di Galar appariranno allo stato selvatico.

Fino alle ore 03:00 di sabato 24 ottobre, sarà più facile imbattersi nei mostriciattoli di Galar, a partire da Farfetch’d di Galar, già apparso in Pokémon GO durante un evento dedicato all’uscita della prima espansione, L’isola solitaria dell’Armatura. Avrete anche l'opportunità di far evolvere Farfetch’d di Galar in Sirfetch’d mettendo a segno 10 tiri eccellenti tenendolo come compagno. Ricordate che il numero di tiri eccellenti andati a segno non si resetterà quando cambiate il vostro compagno, perciò continuate a provare. Ponyta di Galar, invece, apparirà nei raid. Questo Pokémon ha un piccolo corno che possiede poteri curativi e può evolversi in Rapidash di Galar. Una volta concluso l’evento, Ponyta di Galar e Farfetch’d di Galar nasceranno dalle Uova da 7 km e potrete comunque farli evolvere.

Per l'occasione, sono anche stati messi a disposizione nella boutique dei nuovi oggetti avatar gratis che riprendono lo stile degli indumenti indossati dagli Allenatori in Landa Corona. Approfittatene subito! Già che ci siete, date un'occhiata all'elenco con tutti gli eventi di novembre di Pokémon GO.