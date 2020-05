Pokémon GO, le creature di Hoenn si scatenano: anche un Pikachu speciale nel nuovo evento

Gli Allenatori hanno potuto esplorare la Regione di Hoenn all'interno di Pokémon Zaffiro e Pokémon Rubino, e, successivamente, in Pokémon Smeraldo. Ora, le creature originarie dell'area diventano le grandi protagoniste di un evento dedicato in Pokémon GO.

Con venerdì 15 maggio prende infatti il via un evento speciale che si protrarrà sino alle ore 13:00 di venerdì 22 maggio. Numerosi i bonus attivati da Niantic per l'occasione:

I Pokémon originari della Regione di Hoenn appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico: tra questi, Skittye, Zangoose e Seviper;

appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico: tra questi, Skittye, Zangoose e Seviper; Le creature di Hoenn saranno disponibili all'interno dei Raid ;

; Dalle Uova da 7 km si potranno ottenere: Lotad, Slakoth, Nincada, Skitty, Sableye, Mawile, Trapinch, Feebas e Clamperl;

si potranno ottenere: Lotad, Slakoth, Nincada, Skitty, Sableye, Mawile, Trapinch, Feebas e Clamperl; I Pikachu selvatici appariranno nel gioco in una versione speciale, con indosso un cappello a tema Rayquaza;

appariranno nel gioco in una versione speciale, con indosso un cappello a tema Rayquaza; Skitty potrà apparire in versione Cromatica / Shiny;

potrà apparire in versione Cromatica / Shiny; Compiti di ricerca sul campo esclusivi dell'evento consentiranno di incontrare Pokémon della regione di Hoenn;

dell'evento consentiranno di incontrare Pokémon della regione di Hoenn; Ottenere caramelle da compagno e la schiusa delle Uova nell'Incubatrice richiederanno la metà della distanza necessaria di solito;

Insomma, una settimana decisamente ricca attende gli Allenatori, mentre attendono il prossimo evento dedicato a Terrakion in Pokémon GO . Di recente. è stato inoltre confermato che Seedot sarà la creatura protagonista del Community Day di maggio 2020 , in programma nel gioco in data 24 maggio.