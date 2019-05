Pokemon GO: Cresselia, Kyogre e Groudon di nuovo disponibili nei raid

Niantic Labs annunciare i prossimi tre Pokémon Leggenda che potrete avvistare nei raid da 5 stelle di Pokemon GO per iOS e Android. Aspettatevi di rivedere un bel po' di Pokémon Leggenda, carichi e pronti a combattere...

Cresselia

Si dice che questo Pokémon Leggenda di tipo Psico rappresenti la luna crescente, ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto grazioso durante la lotta. I Pokémon di tipo Psico sono deboli contro i Pokémon di tipo Coleottero, Spettro e Buio, quindi assicuratevi di averli a disposizione!

Dalle 22:00 CEST di lunedì 27 maggio alle 22:00 CEST di martedì 18 giugno. Se gli astri vi sono favorevoli, potrete incontrare un Cresselia cromatico!

Kyogre

Si dice che questo Pokémon Oceano abbia ingrandito i mari e intrapreso una lotta contro Groudon. I Pokémon di tipo Acqua sono deboli contro i Pokémon di tipo Erba ed Elettro. Riuscirete a conquistare la fiducia di questa potente creatura e convincerla a lottare al vostro fianco?

Dalle 22:00 CEST di martedì 18 giugno alle 22:00 CEST di giovedì 27 giugno. Se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, potrete incontrare un Kyogre cromatico!

Groudon

Si dice che Groudon abbia affrontato Kyogre in uno scontro titanico prima di cadere in un sonno profondo. Si tratta di un Pokémon di tipo Terra perciò, Allenatori, i Pokémon di tipo Acqua, Erba e Ghiaccio sono la scelta migliore per sconfiggere questo potente avversario.

Dalle 22:00 CEST di giovedì 27 giugno alle 22:00 CES di mercoledì 10 luglio .Non ti arrendere Allenatore, potresti incontrare un Groudon cromatico!

Questa è la vostra occasione per catturare Kyogre, Groudon e Cresselia! Sarà dura, ma noi abbiamo fiducia in voi, Allenatori. I Pokémon Leggenda compaiono solo al momento giusto: deve essere destino. Siete pronti per una lotta leggendaria? Fateci vedere di cosa siete capaci!