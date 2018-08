Pokemon GO: dal 20 agosto inizierà la ricerca speciale del misterioso Celebi

Come annunciato da Niantic Labs, a partire dal 20 agosto avrà inizio una nuova ricerca speciale in Pokemon GO in cui potremo catturare il misterioso Celebi. Il Professor Willow avrà bisogno ancora una volta del nostro aiuto.

Durante la ricerca che ci condurrà a scoprire la natura di viaggiatore nel tempo di Celebi, saremo chiamati ad affrontare diversi incarichi che metteranno alla prova le nostre abilità di allenatore. Portandoli a termine potremo ottenere ricompense utili e incontrare anche nuovi Pokemon da catturare. La ricerca speciale di Celebi può essere iniziata in qualsiasi momenti, a patto di aver concluso il terzo gruppo di compiti relativi alla ricerca speciale di Mew (e completato i compiti di queste due ricerche).

Chi ha già completato la ricerca speciale esclusiva del Pokemon GO Fest ottenendo il Pokemon Tempovia, riceverà comunque delle caramelle per potenziare il proprio Celebi come premio di questa ricerca speciale.

La presenza di Celebi aumenterà anche le apparizioni dei Pokemon originari della regione di Johto. Inoltre, la ricerca sul campo dei Pokemon scoperti nella regione di Johto sarà disponibile per l'intera durata di questo evento speciale. Ricordiamo inoltre che durante il mese di agosto saranno disponibili le nuove ricerche sul campo dedicate al Pokemon Leggendario Raikou (in questa Guida vi spieghiamo come catturarlo).

A partire dal 20 agosto vi darete da fare per catturare Celebi?