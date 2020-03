Pokemon GO: Darkrai disponibile da oggi come ricompensa nella Lega Lotte

A partire da oggi (venerdì 6 marzo) gli allenatori di Pokemon GO potranno imbattersi in Darkrai come ricompensa in modalità Lega Lotte GO, disponibile solamente per un periodo di tempo limitato.

"Per un periodo di tempo limitato, Darkrai, Giratina in forma Alterata e Thundurus arriveranno nella Lega Lotte GO come ricompense rare, a partire dal livello 4! In particolare Darkrai e Giratina in forma Alterata possono essere potenti aggiunte alle vostre squadre in Lega Ultra e Lega Master, quindi catturateli se potete!"

Darkrai e Darkrai Shiny sono disponibili fino alle 22:00 (ora italiana) di lunedì 9 marzo, la prossima settimana invece sarà la volta di Giratina Forma Alterata, disponibile sempre come ricompensa Lega Lotte GO da venerdì 13 marzo alle 08:00 e fino alle 22:00 di lunedì 16 marzo.

Niantic Labs ha annunciato che la prima stagione della Lega Lotte GO inizierà il 13 marzo, la pre-stagione sta per terminare e presto sarà possibile lanciarsi in battaglia. Ricordiamo che recentemente gli sviluppatori hanno confermato il rinvio di eventi Pokemon GO per il Coronavirus in paesi come Giappone, Italia e Corea del Sud, come manovra preventiva per evitare che migliaia di persone possano radunarsi per le strade o nei giardini pubblici in un momento così delicato.