Pokemon GO: data d'inizio e bonus del Community Day di marzo dedicato ad Abra

Gli sviluppatori di Niantic Labs confermano le indiscrezioni dei giorni scorsi sull'arrivo a marzo di un Community Day di Pokemon GO dedicato ad Abra, il Pokémon di tipo Psico della prima Generazione che puà evolversi in Kadabra e, successivamente, in Alakazam.

In base alle informazioni snocciolate dagli sviluppatori californiani, il Community Day di Abra dovrebbe avere luogo nella giornata di domenica 15 marzo. Nel momento in cui scriviamo, il sito ufficiale di Pokemon Go non riporta alcuna indicazione sul possibile rinvio dell'evento in Italia a causa delle preoccupazioni legate al COVID-19 e all'epidemia da Coronavirus.

Non sappiamo, quindi, se il Community Day dedicato ad Abra si terrà anche qui da noi o se, come ipotizzato da molti, verrà rinviato a data da destinarsi per consentirne il normale svolgimento una volta superata l'attuale emergenza sanitaria.

A ogni modo, nei territori in cui sarà possibile partecipare all'evento sono previsti dei bonus che spazieranno dalla possibilità di ottenere un boost del 300% sui Punti Cattura acquisiti all'utilizzo per tre ore delle Esche. A tutti gli Allenatori in ascolto (o meglio, alla lettura) consigliamo di servirsi di questa nostra guida al Raid di Thundurus di Pokemon GO, con le migliori tattiche e strategie da attuare per superare questa sfida d'alto livello.