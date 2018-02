Pokémon GO: il data mining potrebbe aver svelato l'arrivo delle missioni storia

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato la pubblicazione di un nuovo aggiornamento per, che si è limitato a rifinire alcune funzionalità già esistenti.

I ragazzi di The Silph Road, tuttavia, hanno subito provveduto ad effettuare il data mining e hanno scoperto qualcosa di davvero interessante. L'analisi dei dati ha rivelato che a breve potrebbero arrivare le missioni storia: da non confondere con le giornaliere, queste avranno obiettivi multipli e, secondo la community, potrebbero ruotare attorno alla cattura di Pokémon specifici, all'apertura delle uova, alla vittoria di battaglie nelle palestre e anche al completamento di Battaglie Raid.

I data miner hanno poi individuato riferimenti a nuove animazioni per esprimere emozioni come felicità e al Professor Willow, che potrebbe rivestire un ruolo importante. Secondo loro, questo personaggio fungerà da punto di riferimento per le quest e come narratore.

Nulla di tutto ciò è stato confermato da Niantic, per cui non possiamo far altro che attendere notizie ufficiali. Pokémon GO è disponibile il via del tutto gratuita su dispositivi iOS e Android. Recentemente hanno fatto il loro debutto 23 nuovi Pokémon di terza generazione e tre nuovi outfit per gli avatar dei giocatori.