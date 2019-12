Pokemon GO: data e orario dell'evento di Natale 2019

Niantic Labs annuncia l'evento Feste invernali di Pokémon GO 2019, giusto in tempo per la fine dell'anno. Dalle 12:00 del 24 dicembre e fino alle 23:59 del primo gennaio sarà possibile trovare Pokemon di tipo ghiaccio mai visti prima e ottenere numerosi bonus.

Pokémon con costumi natalizi

Appariranno per la prima volta in Pokémon GO Pikachu, Raichu e Pichu con addosso dei berretti e Stantler con delle campanelle!

I Pokémon selvatici appariranno con più frequenza

Pokémon selvatici di tipo Ghiaccio come Sneasel, Delibird, Snorunt e molti altri appariranno con più frequenza! A fare il suo debutto in Pokémon GO sarà Cubchoo, il Pokémon Freddo!

Pokémon nelle Uova

Sandshrew di Aloa, Vulpix di Aloa, Pichu con addosso dei berretti e Stantler con delle campanelle saranno disponibili nelle Uova da 7 km!

Pokémon nei raid

Raichu con addosso dei berretti e Stantler con delle campanelle saranno disponibili nei raid a due stelle!

Modulo esca glaciale

Lanciate un Modulo esca glaciale su un Pokéstop nelle vicinanze e avrete la possibilità di incontrare Cryogonal, il Pokémon Cristallo, al suo debutto in Pokémon GO!

Eventi esclusivi di ricerca sul campo

Godetevi le speciali attività di ricerca che vi daranno l'opportunità di incontrare Pokémon come Pikachu con addosso un berretto!

Pokémon Ombra

Abbiamo ragione di credere che il Team GO Rocket abbia trasformato ancora più Pokémon, incluso Delibird, in Pokémon ombra! Potrebbero esserci ovunque altri Pokémon Ombra da scoprire, quindi date inizio alla vostra avventura e salvateli! Se siete fortunati, potrete incontrare Stantler cromatico con le campanelle e Snover cromatico! Oggetti per avatar a tema invernale arriveranno in negozio! Scoprite il maglione o la fascia di Stantler e lo stesso berretto indossato da alcuni Pikachu per l'evento!