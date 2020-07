Pokemon GO: ecco la data della terza stagione della Lega Lotte GO

Niantic Labs ha annunciato la data di avvio della terza stagione della Lega Lotte GO di Pokemon GO, al via la prossima settimana con alcune novità legate agli eventi che si terranno durante la prossima season.

La terza stagione inizierà lunedì 27 luglio: potrete aspettarvi ricompense finali simili a quelle viste nella seconda stagione, la terza stagione seguirà la stessa struttura già collaudata ma con un'aggiunta importante: la Coppa Premier in arrivo anche nella Lega Ultra.

La Lega Mega si svolgerà dalle 22:00 CET di lunedì 27 luglio 2020 alle 22:00 CET di lunedì 10 agosto.

La Lega Ultra e la relativa Coppa Premier sono previste dalle 22:00 CET di lunedì 10 agosto alle 22:00 CET di lunedì 24 agosto. La Coppa Premier avrà un limite di 2.500 PL.

La Lega Master e la relativa Coppa Premier si svolgeranno dalle 22:00 CET di lunedì 24 agosto alle 22:00 CET di lunedì 7 settembre. Questa Coppa Premier non avrà alcun limite di PL.

Tutte le tre leghe e la Coppa Premier (senza limite di PL) saranno disponibili dalle 22:00 CET di lunedì 7 settembre alle 22:00 CET di lunedì 14 settembre. La quarta stagione comincerà alle 22:00 CET di lunedì 14 settembre.

Niantic ha anche condiviso nuovi dettagli sul Pokemon GO Fest, l'evento nato per festeggiare i quattro anni di Pokemon GO e che quest'anno si terrà in forma virtuale a causa dell'epidemia Coronavirus.