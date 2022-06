Pokémon GO: è Deino il protagonista del Community Day di giugno

Archiviato il Pokémon GO Fest 2022 (non senza qualche polemica a causa della rarità degli shiny, giudicata eccessiva dagli allenatori), Niantic ha svelato tutti i dettagli in merito al Community Day di giugno, che avrà per protagonista Deino, il Pokémon Impeto.

Il prossimo Community Day si svolgerà dalle 11:00 alle 14:00 di sabato 25 giugno: durante le ore programmate, Deino apparirà più spesso allo stato selvatico e, con un po' di fortuna, anche in versione cromatica. Facendo evolvere Zweilous, l'evoluzione di Deino, nel corso dell'evento o fino a cinque ore dopo, otterrete un Hydreigon capace di usare l'attacco caricato Vorticolpo.

Vorticolpo

Sfide Allenatore: 65 danni

Palestre e raid: 65 danni

Per l'occasione, potrete fare affidamento su un grande numero di bonus. La distanza di schiusa Uova verrà ridotta ad un quarto, mentre i Moduli Esca e l'Aroma avranno una durata estesa di tre ore. Le possibilità di ricevere la caramella L di Deino catturandolo saranno raddoppiate, esattamente come le probabilità di ottenere caramelle catturando gli altri Pokémon. Gli scambi effettuati durante e fino a cinque ore dopo l'evento richiederanno la metà della polvere di stelle, inoltre verrà offerta l'opportunità di effettuare uno scambio speciale in più durante e fino a cinque ore dopo l'evento (massimo tre per quel giorno). Previsto anche un bonus per i gruppi: se catturerete un numero sufficiente di Pokémon con un solo Modulo esca, Zweilous apparirà allo stato selvatico nelle vicinanze di un Pokéstop con Modulo esca.

Niantic è inoltre lieta di annunciare che al termine dell'evento di tre ore del Community Day potrete cimentarvi in raid a quattro stelle unici. Vincere in uno di questi raid farà apparire più Deino nella Palestra in cui si è tenuto il raid per 30 minuti. Non mancheranno neppure una storia di ricerca speciale a 1 euro, un pacco speciale per il Community Day, adesivi facendo girare i Pokéstop e/o aprendo i Pacchi Amicizia e un oggetto Avatar in evidenza: con 150 Pokémonete potrete acquistare il cappello di Deino, visibile in calce. Intanto, Pokémon GO continua a far registrare incassi da capogiro.