Pokémon GO: i mostri di tipo Ghiaccio sono i protagonisti dell'Evento Natalizio

Niantic ha annunciato l'arrivo di un Evento Natalizio in Pokémon GO, che avrà per protagonisti i mostriciattoli di tipo Ghiaccio e vedrà il ritorno del Pokémon Consegna Delibird.

Dal 18 dicembre al 2 gennaio, i Pokémon selvatici di tipo Ghiaccio, tra cui Jynx, Sneasel, Swinub, Snorunt, Spheal e Snover, appariranno con maggiore frequenza. Gli allenatori potranno incontrare anche alcuni mostriciattoli già pronti per le vacanze, come Pikachu con il cappello natalizio! Fino al 18 dicembre saranno inoltre disponibili maglioni, guanti e stivali a tema Delibird nella boutique degli avatar.

Durante il periodo dell'evento Pokémon come Smoochum, Azurill e Munchlax si schiuderanno più frequentemente dalle Uova da 7 km. Per facilitare la schiusa durante le vacanze, fino al 2 gennaio gli allenatori riceveranno gratuitamente un'Incubatrice Uova monouso al giorno facendo girare il disco foto su un Pokéstop.

I bonus non finiscono qui: dal 18 al 22 dicembre sarà possibile ottenere il doppio di caramelle per la cattura e il trasferimento dei Pokémon. Dal 22 al 26 dicembre verrà raddoppiata la polvere di stelle alla cattura. Dal 26 al 30 dicembre sarà assegnato il doppio di Punti Esperienza alla cattura dei Pokémon, per facilitare il passaggio al Livello Allenatore successivo entro la fine dell'anno. Infine, dal 30 dicembre al 2 gennaio l'efficacia delle Incubatrici Uova verrà raddoppiata.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che questo weekend è possibile affrontare i Raid Speciali di Lugia e Ho-Oh, e che nei giorni scorsi è stata finalmente attivata la modalità PvP Lotte tra Allenatori.