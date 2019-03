Pokemon GO: Deoxys in Forma Difesa altera i Raid EX

Deoxys, il Pokémon DNA, ha messo alla prova la forza degli Allenatori di Pokemon GO durante i raid EX e ora ha cambiato forma un'altra volta! Deoxys in Forma Difesa sarà disponibile nei raid EX con una forza mai vista prima, quindi preparate la vostra squadra.

Sarà possibile sfidare questo Pokémon misterioso di tipo Psico a partire dal 25 marzo. Non avete mai partecipato a un raid EX? Potete ricevere un biglietto raid EX vincendo un raid in una Palestra idonea. Potrete scoprire quali Palestre possono ospitare un raid EX grazie a un pratico tag presente nei dettagli della Palestra. I biglietti raid EX vi riveleranno la data e l'orario in cui potrete sfidare Deoxys in Forma Difesa, perciò preparate i vostri Pokémon a una battaglia epica!

Sconfiggere Deoxys in Forma Difesa sarà una sfida difficile e gli Allenatori dovranno sfruttare ogni opportunità, quindi portate con voi un amico! Non dimenticate che gli inviti possono essere inviati solo ad amici per la pelle o migliori amici, quindi sfidate i vostri amici, inviate pacchi amicizia e scambiate Pokémon con loro per accrescere il vostro livello di amicizia.

Sarete all'altezza della sfida? Buona fortuna Allenatori: Deoxys in Forma Difesa non si arrenderà!