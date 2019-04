Pokemon GO: tutti i dettagli sul Community Day di Bagon

Il nuovo Community Day di Pokemon GO si terrà il 13 aprile dalle 15:00 alle 18:00 (ora italiana), per l'occasione Niantic Labs ha svelato i primi dettagli ufficiali su questo atteso evento dedicato al Pokemon Bagon.

"Esci e corri a giocare nelle aree verdi della tua zona per il Community Day di Pokémon GO! Solo per alcune ore al mese potrai incontrare un Pokémon selvatico speciale. Se lo catturerai (o se otterrai lo stesso Pokémon tramite evoluzione) in questo frangente, il Pokémon in questione conoscerà una mossa precedentemente non disponibile per gli esemplari della stessa specie e potresti anche aggiudicarti alcuni bonus. Dimostra di essere un fiero membro della comunità di Pokémon GO e stringi tante nuove amicizie! Ricorda: le MT attacco veloce e le MT attacco caricato non garantiranno mosse esclusive durante il Community Day. Per assicurarti le mosse esclusive, dovrai catturare il Pokémon speciale oppure ottenerlo tramite evoluzione durante le ore programmate per il Community Day."

Il Community Day Pokemon GO di Bagon si terrà sabato 13 aprile 2019 dalle 15:00 alle 18.00, in questa occasione i giocatori otterranno un bonus PE x3 alla cattura ed esche della durata di tre ore, la Mossa Esclusiva non è invece ancora stata rivelata, con ogni probabilità verrà svelata solamente a metà settimana.