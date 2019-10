Pokémon GO: tutti i dettagli sul Community Day di Trapinch del 12 ottobre

Allenatori, sull'attenti! Dalle 11:00 alle 14:00 di oggi 12 ottobre si svolgerà in Pokémon GO il Community Day di Trapinch, mostro insettoide di tipo Terra appartenente alla terza generazione.

In merito al mostriciattolo, nel Pokédex è possibile leggere: "La tana di Trapinch è ricavata in una ripida fossa a forma di sacca scavata nella sabbia. Il Pokémon attende pazientemente che la preda cada in trappola. Le sue possenti mascelle frantumano anche la pietra". Durante le ore programmate i Trapinch appariranno più frequentemente allo stato selvatico e, di tanto in tanto, potrebbero persino comparire in versione shiny. Se riuscirete, entro un'ora dalla fine dell'evento, a farlo evolvere in Vibrava e poi in Flygon, quest'ultimo conoscerà la mossa esclusiva Geoforza, che non può essere imparata in nessun altro modo.

Come sempre, potrete fare affidamento su una serie di bonus. Facendo girare i dischi Pokéstop nella fascia oraria dell'evento potreste ricevere delle Uova da 2 Km dalle quali nasce Trapinch. Inoltre, i Punti Esperienza alla cattura saranno triplicati, mentre le esche avranno una durata estesa di tre ore. Nel negozio di gioco è possibile acquistare una Community Day Box al prezzo di 480 monete, al cui interno sono incluse 30 Ultra Ball, 2 Super Incubatrici, 2 Uova Fortunate e 2 Pezzi Stella.

Prima dei saluti, ne approfittiamo per segnalarvi il programma Niantic Wayfarer, attraverso il quale è possibile segnalare nuovi punti di riferimento per Palestre e Pokéstop, e che presto prenderà il via un evento di Halloween in Pokémon GO