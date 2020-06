Pokémon GO: direttamente da Galar, arrivano i Pokémon di Spada e Scudo

Solitamente, le nuove generazioni vengono introdotte in Pokémon GO su base annuale. Stavolta Niantic ha fatto uno strappo alla regola, poiché ha cominciato la distribuzione dei Pokémon provenienti dalla regione di Galar di Spada e Scudo!

A partire da oggi è possibile ottenere dei Pokémon di ottava generazione. Stiamo parlando di Meowth di Galar (che può evolversi in Perrserker), Zigzagoon di Galar (che è invece capace di evolversi in Obstagoon, Stunfisk di Galar e Darumaka di Galar. All'interno del Pokédex, i nuovi Pokémon possono essere visualizzati subito dopo quelli di quinta generazione (Unova). Continuano a mancare totalmente all'appello le generazioni 7 e 8, ovvero Kalos e Alola, ma è solo questione di tempo.

Meowth, Zigzagoon, Stunfisk e Darumaka di Galar possono essere trovati all'interno delle Uova da 7 chilometri. In aggiunta, Meowth e Stunfisk di Galar possono anche essere ottenuti completando la ricerca speciale Campione della sfida classica 2020, accessibile a coloro che hanno completato tutte e quattro le ricerche a tempo della sfida classica 2020.

L'unica altra apparizione di un Pokémon dell'ottava generazione risale allo scorso novembre, quando in occasione del lancio di Spada e Scudo Weezing di Galar apparve come boss dei Raid di livello 4. Segnaliamo che i data miner hanno scovato nel codice del gioco anche le forme di Galar di Ponyta e Rapidash, anche se non risultano ancora essere accessibili in Pokémon GO.