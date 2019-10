Pokémon GO: disponibile per l'acquisto il Biglietto Una Scoperta Colossale

Novità in arrivo su Pokémon GO: ricorderete che circa due settimane fa Niantic aveva annunciato il primo evento ufficiale a pagamento. Acquistando un Biglietto Una Scoperta Colossale al prezzo di 8.99, il 2 Novembre 2019, dalle 11 alle 19, sarà possibile partecipare a tale evento speciale ovunque ci si trovi.

Il biglietto in questione permetterà di ottenere in esclusiva Regigigas, dopo aver completato alcuni compiti speciali, prima che il pokémon colossale venga reso disponibile anche per tutti gli altri giocatori nei raid EX del gioco, e per ricevere tutti i bonus in regalo bisognerà semplicemente giocare durante la facia oraria di cui sopra.

Niantic ha adesso messo in vendita l'oggetto sullo store ingame, dove è comparsa anche la descrizione ufficiale, che svela tutti gli ulteriori bonus a disposizione del giocatore.

Comprando un biglietto infatti, si avrà diritto anche a 10 biglietti raid giornalieri, una pietra Unima, una pietra di Sinnoh e un'esclusiva posa per il proprio avatar di gioco.

Che ne pensate? Acquisterete il biglietto? Nel frattempo sulla popolarissima app di Niantic sono in arrivo moltissime novità. Sul nostro sito trovate tutte le informazioni sulle nuove migliorie in arrivo su Pokémon GO. Sapevate inoltre che nel gioco è stato trovato il primo prototipo del Radar Rocket?