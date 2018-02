Pokémon GO: disponibile un nuovo aggiornamento che migliora la funzione Novità

Nelle scorse oreha pubblicato un nuovo update per entrambe le edizioni di. Sui dispositivisi è aggiornato alla versione, mentre sualla

L'aggiornamento non porta con sé nuovi contenuti, dal momento che si limita a intervenire su funzionalità già esistenti. Nello specifico, Niantic afferma di aver migliorato la sezione Novità in-game, di aver risolto alcuni bug e di aver migliorato le prestazioni. Il download dovrebbe già essere disponibile mentre vi scriviamo, in caso contrario sarà sufficiente attendere che venga terminato il roll-out a tutti gli utenti, operazione che non dovrebbe richiedere molto altro tempo.

Pokémon GO può essere scaricato gratuitamente su dispositivi iOS e Android. La scorsa settimana hanno fatto il loro debutto ben 23 nuovi Pokémon di terza generazione, mentre pochi giorni fa sono stati introdotti tre nuovi outfit per gli avatar dei giocatori.