Pokémon GO: disponibile il nuovo aggiornamento a tema Team Rocket

Nelle ultime ore, dopo gli avvistamenti fatti da alcuni utenti di Pokémon GO, è finalmente stato pubblicato un nuovo aggiornamento incentrato sul Team Rocket.

Tra le principali novità troviamo sicuramente la possibilità di affrontare i Team Leader i nuove battaglie, in attesa che con i futuri aggiornamenti si possa combattere anche con Giovanni, altro boss. Per poter sbloccare le tre battaglie con i Team Leader chiamati Cliff, Arlo e Sierra dovrete innanzitutto andare a zonzo per il mondo di gioco e scontrarvi con gli sgherri del Team Rocket, così da accumulare Componenti Misteriose. Accumulate 6 diversi oggetti di questo tipo e vi verrà data la possibilità di costruire il Rocket Radar, uno scanner utile a rintracciare i tre personaggi citati sopra. Ciascuno dei membri del Team Rocket dispone di diversi Pokémon Ombra che potranno essere affrontati e sconfitti solo in questo modo.

