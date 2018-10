Pokemon Go: disponibile da questa settimana la Quarta Generazione!

Come vi avevamo preannunciato pochi giorni fa, il nuovo aggiornamento di Pokemon GO ha preparato il titolo a ricevere una nuova ondata di Pokemon provenienti dalla Regione di Sinnoh.

La data di introduzione della Quarta Generazione non era stata precisata, ma pare che già da questa settimana sarà possibile catturare le prime creature provenienti da Pokemon Perla, Pokemon Diamante e Pokemon Platino! A darne notizia è lo stesso sito ufficiale di Pokemon GO, che annuncia l'introduzione nel fortunato titolo di Niantic dei Pokemon originari della Regione di Sinnoh.

I Pokemon di Quarta Generazione approderanno sui vostri dispositivi mobile ad ondate. Tra i primi dovrebbero figurare Turtwig, Chimchar e Piplup, tuttavia il sito del titolo Niantic non offre ad ora un'elencazione esaustiva dei Pokemon introdotti con la prima tranche. Il Team di Pokemon GO comunica invece agli allenatori che sul titolo "sta arrivando un'ondata di Pokémon scoperti in origine nella regione di Sinnoh! Nelle prossime settimane, quindi, potrete scoprire altri Pokémon selvatici, assistere alla schiusa delle uova e vederli combattere nei raid".

Un'aggiunta molto attesa, che sicuramente contribuirà ad incrementare i già incredibili risultati del titolo e che arricchisce ulteriormente i Pokedex dei numerosi Allenatori di Pokemon attivi sul software di Niantic. Siete pronti a prenderli tutti?