Pokémon GO, ora disponibile il Raid dedicato a Cobalion: tutti i dettagli

L'universo di Pokémon GO accoglie un nuovo protagonista per i Raid a Cinque Stelle del gioco: all'interno di questi ultimi è infatti ora possibile imbattersi in Cobalion.

Il Pokémon Leggendario è apparso per la prima volta in occasione del lancio della Quinta Generazione di creature Game Freak. Ora, il Pokémon Metalcuore, di tipo Acciaio/Lotta, può essere messo alla prova dagli allenatori attivi in Pokémon GO. I giocatori potranno infatti incontrarlo all'interno dei Raid a Cinque Stelle del gioco mobile per un periodo di tempo limitato. L'iniziativa, dopo aver preso il via nel corso della serata di lunedì 4 novembre, si protrarrà sino alle ore 21:00 del prossimo martedì 26 novembre. Per affrontare la creatura leggendaria ed uscirne vittoriosi, il team di Pokémon GO invita gli Allenatori ad includere nella propria squadra Pokémon di tipo Fuoco, Lotta o Terra. Per far fronte alla sfida nel migliore dei modi, sulle pagine di Everyeye potete trovare un'utile Guida al Raid di Cobalion di Pokémon GO.



In chiusura, vi segnaliamo che l'universo di Pokémon GO è attualmente protagonista di interessanti novità legate al Team GO Rocket. Il Professor Willow sta infatti pubblicando frequenti aggiornamenti sulle proprie ricerche legate ad esso. Tra le ultime novità figura l'intercettazione di un messaggio del Team GO Rocket.