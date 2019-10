Pokémon GO: disponibili ora le camicie di Original Stitch

A inizio anno Original Stitch ha annunciato una serie di camicie dedicate alla prima generazione di Pokemon, in vendita negli Stati Uniti da inizio ottobre, per l'occasione Niantic Labs ha reso disponibili gli stessi capi anche nel negozio di Pokemon GO.

"Allenatori, sfoggiate il vostro look migliore! Se ancora non lo sapete, Pokémon Shirts è un servizio online che consente di combinare stampe sui primi 151 Pokémon per creare una camicia personalizzata dallo stile unico. Per celebrare l'arrivo di Pokémon Shirts negli Stati Uniti, in collaborazione con Original Stitch, gli oggetti per avatar di Pokémon Shirts saranno disponibili nella Boutique!"

Quattro i modelli disponibili: Vileplume, Lickitung, Magikarp e Snorlax. Al momento le camicie targate Original Stitch possono essere acquistate solamente nei seguenti paesi: Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Malaysia, Filippine, Singapore, Taiwan e Stati Uniti.

Niantic Labs dovrebbe annunciare presto anche l'evento Halloween di Pokemon GO come sempre dedicato ai Pokemon di tipo Spettro/Psico, allo stato attuale la compagnia non ha ancora rivelato i dettagli in merito ma seguendo le tempistiche degli scorsi anni le prime informazioni ufficiali dovrebbero arrivare entro la prima metà di ottobre.