Pokemon GO: disponibili i nuovi Pokemon Ombra Bagon, Stantler e Absol

Con l'arrivo delle feste invernali di Pokemon GO sono disponibili tre nuovi Pokemon Ombra all'interno del gioco: Bagon, Stantler e Absol, anche in versione shiny. Potete catturarli affrontando e sconfiggendo i leader del Team Rocket.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia (si ringraziano i colleghi di Pokemon GO Hub), i tre leader del Team Rocket Arlo, Cliff e Sierra possono schierare i seguenti Pokemon Ombra:

Pokemon Ombra schierati da Arlo

Bagon

Charizard - Steelix - Blastoise

Salamence - Scizor - Dragonite

Pokemon Ombra schierati da Cliff

Stantler

Marowak - Onyx - Electawire

Tyranitar - Swampert - Torterra

Pokemon Ombra schierati da Sierra

Absol

Alakazam - Cacturne - Lapras

Shiftry - Gardevoir - Houndoom

Il primo Pokemon schierato dai tre leader è fisso: ciascuno dei tre, infatti, schiererà uno dei tre nuovi Pokemon Ombra attualmente disponibili in Pokemon GO. Segnaliamo che Bagon, Stantler e Absol Ombra potranno apparire anche in versione Shiny con un pizzico di fortuna.

Tutto quello che dovete fare per ottenerli è affrontare e sconfiggere i leader del Team Rocket. Se avete bisogno di aiuto per riuscire nell'intento, potete consultare la nostra mini-guida che vi spiega come trovare e battere Arlo, Cliff e Sierra. Siete pronti a raccogliere la sfida?

Ricordiamo inoltre che durante il mese di dicembre potete affrontare e battere Giovanni per catturare Zapdos Ombra.