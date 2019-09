Pokémon GO: disponibili da oggi Mime Jr., Seviper e Zangoose anche in versione shiny

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, Niantic ha deciso di rendere disponibili alcune interessanti novità su Pokémon GO, con qualche limitazione regionale: solo in Europa, ad esempio, all'apertura delle uova sarà infatti possibile trovare Mime Jr., il Pokémon baby che si evolve in Mr. Mime.

Mime Jr. sarà presente per i più fortunati anche in versione shiny, così come Zangoose e Seviper. trattandosi di Pokémon che migrano, saranno disponibili in più parti del mondo: il primo in Europa, Asia e Australia, ed il secondo in Nord e Sud America ed Africa.

Niantic ha inoltre modificato le ricompense per le uova da schiudere entro 5km, che ora includono anche i Pokémon regionali, sempre con le limitazioni di cui sopra. Ad esempio, chi si trova nelle Americhe non riuscirà a schiudere un Farfetch'd e così via.

Altre caratteristiche dell'evento sono un costo minore in polvere di stelle durante gli scambi, aumento della quantità di esperienza all'attivazione dei PokéStop, ed alcune missioni ricerca sul campo speciali. Inoltre, c'è una nuova maglia da acquistare nello shop, che porta stampato il logo United Nations World Tourism Organization.

L'evento e le relative ricompense sono ora disponibili, e termineranno il 1 Ottobre, mentre resta tuttora disponibile il raid di Giratina, fino al 17 Ottobre.