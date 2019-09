Pokemon GO: disponibili ora i Pokemon di quinta generazione

Niantic Labs ha finalmente reso disponibili in Pokemon GO i Pokemon di quinta generazione introdotti per la prima volta nel 2007 in Pokemon Bianco e Nero per Nintendo DS e ora catturabili da tutti gli allenatori su iPhone e smartphone Android.

Più di tre anni fa, il vostro viaggio in Pokémon GO ha avuto inizio con i Pokémon originari della regione di Kanto ed è proseguito con l'incontro di centinaia di Pokémon delle regioni di Johto, Hoenn e Sinnoh, tra lotte, raid e ricerche completate. Ora il momento di incontrare i Pokémon originari della regione di Unima è vicino Preparatevi a incontrare nuovi amici e i Pokémon presenti in Pokémon Nero e Bianco, in arrivo su Pokémon GO più tardi.

Pokemon GO: Pokemon 5a Generazione

Snivy, Tepig, Oshawott, Patrat, Lillipup, Purrloin, Pidove, Blitzle e altri Pokémon selvatici originari della regione di Unova sono ora disponibili. Spark si è impegnato molto nel camminare e incubare Uova per la sua ricerca e ha scoperto che i seguenti Pokémon hanno iniziato a schiudersi dalle Uova:

Uova da 2 km: Patrat, Lillipup, Purrloin, Pidove

Uova da 5 km: Snivy, Tepig, Oshawott, Blitzle, Drilbur, Foongus

Uova da 10 km: Ferroseed, Klink, Litwick, Golett, Deino

Dopo aver affrontato dozzine di raid, Candela ha scoperto che sarà possibile sfidare Lillipup, Patrat e Klink nei raid. Allenatori, tenete presente che non ci sono segnalazioni riguardanti la comparsa di Klink selvatici al di fuori dei raid. In seguito ad alcuni viaggi e a ricerche meticolose, Blanche ha segnalato che alcuni Pokémon selvatici compaiono solo in determinate parti del mondo. Unitevi a noi per dare loro il benvenuto.

Asia Pacifico: Pansage, il Pokémon Scimperba

Europa, Medio Oriente, Africa e India: Pansear, il Pokémon Testacalda

Americhe e Groenlandia: Panpour, il Pokémon Annaffiatore

Emisfero occidentale: Heatmor, il Pokémon Formichiere

Emisfero orientale: Durant, il Pokémon Ferformica

Se siete fortunati, potreste incontrare Patrat e Lillipup cromatici

Arriva la Pietra Unima!

Questa pietra evolutiva nera e bianca consentirà ad alcuni Pokémon di evolversi. Provate a usarla su Pokémon come Lampent e scoprite cosa succede! Questo oggetto può essere ottenuto nelle scoperte straordinarie. Altri Pokémon originari della regione di Unova saranno disponibili su Pokémon GO in seguito agli aggiornamenti che il Professor Willow condividerà dalle sue ricerche, quindi preparatevi a incontrarli presto. Avanti Allenatore, Unova ci aspetta, andiamo!