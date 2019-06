Pokemon GO: ora disponibili i Pokemon Shiny/Cromatici in versione Alola!

Il celebre titolo mobile sviluppato da Niantic da ufficialmente il via ai festeggiamenti per il terzo anniversario di Pokemon GO, tra cui nuove versioni cromatiche delle creature Game Freak!

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Pokemon GO Italia ha confermato che a partire dalle ore 22:00 di quest'oggi, venerdì 28 giugno, sono disponibili nel gioco le varianti shiny/cromatiche di alcune versioni di Alola dei Pokemon! Diverse le creature coinvolte nei festeggiamenti: in particolare, gli aspiranti Maestri di Pokemon potranno cercare di includere all'interno della propria squadra i seguenti Pokemon di Alola cromatici:

Rattata ;

; Sandshrew ;

; Vulpix ;

; Diglett ;

; Meowth ;

; Geodude ;

; Grimer;

Con l'avvio dei festeggiamenti, tutti questi Pokemon speciali potranno essere incontrati dagli Allenatori allo stato selvatico. Non mancate dunque di approfittarne: qual è il vostro preferito?



Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che il team di Niantic ha in serbo molte altre sorprese per celebrare la ricorrenza: sulle pagine di Everyeye potete trovare tutti i dettagli sul terzo anniversario di Pokemon GO, che promette un ampio numero di novità per tutti gli aspiranti Maestri di Pokemon. In chiusura, vi ricordiamo infine che il team di Pokemon GO ha già diffuso i primi relativi al Community Day di luglio, che vedrà Mudkip come protagonista assoluto della giornata.