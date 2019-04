Pokemon GO: disponibili ora Shiny Lapras e Shiny Shuckle

Le versioni cromatiche di Lapras e Shuckle (Shiny Lapras e Shiny Shuckle) hanno fatto la loro comparsa in Pokemon GO, al momento purtroppo solamente nella zona di Sentosa, a Singapore, nella prima zona-safari del mondo dedicata al gioco di Niantic.

Proprio a Singapore infatti è stato realizzato un evento durante il quale è stata istituita una zona dedicata proprio a Pokémon GO, con tanto di veri Pokéstop, palestre e quant'altro. Parte dell'iniziativa, un po' a sorpesa, è stato proprio il lancio delle due creature estremamente rare, tanto da non essere disponibili in nessun altro posto del mondo.



L'evento durerà dal 18 al 22 aprile, e in questi giorni i fortunati visitatori della zona potranno ottenere le loro versioni shiny di Lapras e Shuckle. Alcuni hanno già cominciato a postare i propri screenshot con le creaturine su Internet. Per il momento non è chiaro se e quando i due Pokémon verranno resi disponibili anche in altre parti del mondo, o se resteranno esclusive da custodire gelosamente per chi ha partecipato all'evento, che si è rivelato, come prevedibile, un successo.



Stando a Niantic infatti, c'era solo un numero limitato di biglietti, circa 125mila, per assicurare maggior sicurezza e una quantità di banda sufficiente per tutti, che naturalmente è stato polverizzato. L'80% dei biglietti è andato a persone del luogo, mentre il restante 20 ai turisti. Invidiosi?



Pokémon GO ha raggiunto il miliardo di download da un po' di tempo, e nella giornata di ieri ha avuto il via l'evento Uova a gogo. State partecipando?