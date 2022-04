Pokémon GO: Ditto è il protagonista del buffo Pesce d'Aprile 2022

Il portale ufficiale di Pokémon GO ha accolto nel corso delle ultime ore l'immancabile post dedicato al Pesce d'Aprile 2022, il quale svela al pubblico un evento davvero particolare.

La ricerca speciale del Professor Willow al centro di questo Pesce d'Aprile ha come protagonista assoluto Ditto, il tenero Pokémon di colore rosa che può assumere la forma di qualsiasi altra creatura. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, il Pokémon in questione starebbe assumendo la forma di Ekans, Gastly, Natu, Surskit, Finneon, Dwebble e Swirlix. Il giocatore dovrebbe quindi andare a caccia di creature con la speranza di trovare quelle dietro le quali si nasconde un Ditto, magari cromatico. L'ultima caratteristica dell'evento consiste nella possibilità di ottenere degli strani adesivi interagendo con i PokéStop, aprendo pacchi amicizia o acquistandoli nel negozio in game.

Ovviamente si tratta di un evento di fantasia e non accadrà mai nulla del genere nel titolo Niantic, che ha deciso di divertirsi con la propria community creando questo bizzarro post in occasione del 1 aprile 2022.

