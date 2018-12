Pokemon GO: doppia dose di punti esperienza fino al 30 dicembre

Continuano i festeggiamenti di fine anno in Pokemon GO: Niantic Labs ha annunciato che fino al 30 dicembre gli allenatori riceveranno una doppia dose di punti esperienza per ogni mostro catturato.

"Dal 26 al 30 dicembre, otterrete il doppio di PE quando catturerete i Pokémon per passare al Livello Allenatore successivo entro la fine dell'anno. Infine, dal 30 dicembre al 2 gennaio, l'efficacia delle Incubatrici Uova verrà raddoppiata."

Fino al 2 gennaio inoltre verrà raddoppiata l'efficacia delle Incubatrici Uova, come segnalato dagli sviluppatori, i quali hanno ringraziato tutti i giocatori per l'enorme successo riscosso da Pokemon GO nel 2018. Dopo un relativo periodo di appannamento, il gioco è tornato in vetta alle classifiche grazie all'arrivo delle Sfide tra Allenatori e di moltissimi altri contenuti che hanno fatto la loro comparsa durante l'anno.